Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ενημέρωσαν επισήμως τον Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως θεωρείται ύποπτος σε υπόθεση που διερευνούν εδώ και αρκετό καιρό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Παρότι οι υπηρεσίες δεν δημοσιοποίησαν το όνομα του υπόπτου, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία, πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία μεταδίδουν πως πρόκειται για τον Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Ο Γερμάκ είχε χαρακτηριστεί «γκρίζος καρδινάλιος» της Ουκρανίας λόγω της παρασκηνιακής ισχύος και επιρροής του. Παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, μερικές ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.