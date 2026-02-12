Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο της Lukoil στη ρωσική Δημοκρατία των Κόμι, έπειτα από επίθεση των Ουκρανών με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Την είδηση έκανε γνωστή ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστισλάβ Γκόλντστάιν μέσω Telegram.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σημειώνεται πως οι επιθέσεις της Ουκρανίας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών είχαν περιοριστεί τον Ιανουάριο, εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται εκ νέου αύξηση των σχετικών πληγμάτων.

Η κλιμάκωση έρχεται μετά τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, εν μέσω ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές ενεργειακές μονάδες αποτελούν πλέον «νόμιμο στόχο».

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της Lukoil στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, ενώ σήμερα γνωστοποίησε επίθεση σε ρωσικό εργοστάσιο στην περιοχή του Τάμποφ, το οποίο παράγει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για αεροπορικά και πυραυλικά συστήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο εργοστάσιο του Τάμποφ ξέσπασε πυρκαγιά, με τις αρχές να αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα της επίθεσης τελούν υπό αξιολόγηση.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι επλήγη οπλοστάσιο πυραύλων στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, με τη χρήση πυραύλων τύπου Flamingo, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, στοχεύουν στρατηγικές στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας.