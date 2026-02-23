Ουκρανικά drone έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον πετρελαιαγωγό Druzhba, ο οποίος τροφοδοτεί με ρωσικό αργό την κεντρική Ευρώπη.

Tην είδηση αυτή έκανε γνωστή ουκρανική πηγή ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε σταθμό που βρίσκεται στο Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα. Αξιωματούχος της SBU επιβεβαίωσε το πλήγμα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών στον αγωγό.

Η επίθεση απειλεί να οξύνει περαιτέρω την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ουγγαρία και Σλοβακία, οι οποίες έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι επιχειρεί να μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου μέσω του Druzhba προς τα διυλιστήριά τους.

Η ροή ρωσικού πετρελαίου προς τις δύο χώρες έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν – σύμφωνα με το Κίεβο – ρωσικό drone έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στη δυτική Ουκρανία.

Παρά τον πόλεμο με τη Ρωσία, η Ουκρανία είχε επιτρέψει μέχρι σήμερα τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω των αγωγών που διασχίζουν το έδαφός της, αν και είχε διακόψει τη ροή φυσικού αερίου από τις αρχές του περασμένου έτους.

Σημειώνεται πως η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να διακόψουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος προς την Ουκρανία, εάν δεν αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου.