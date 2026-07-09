Μια νέα, συντονισμένη επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων στη νότια Ρωσία φέρνει στο φως τη στρατηγική επιλογή του Κιέβου να μεταφέρει τον πόλεμο στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς καυσίμων της Μόσχας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει ότι «Οι επιθέσεις αυτές καταγράφονται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ρωσική εσωτερική αγορά δοκιμάζεται σκληρά από ελλείψεις στα καύσιμα.

Οι πολεμιστές μας εφαρμόζουν το μακροπρόθεσμο σχέδιο κυρώσεων σε απάντηση στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία και τη συνέχιση των επιθέσεών της. Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχημένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας και διατηρούν την πολεμική της πολιτική.»

Δείτε το βίντεο:

Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia’s oil sector and sustaining its war policy. SSU warriors struck two oil… pic.twitter.com/4o23HYwfkr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2026

Το χτύπημα στον κόλπο του Ταγκανρόγκ και η ρωσική επιβεβαίωση

Το τελευταίο χρονικά περιστατικό σημειώθηκε στον κόλπο του Ταγκανρόγκ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή στην Αζοφική Θάλασσα.

Ο Γιούρι Σλιουσάρ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, προχώρησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου σε επίσημες ανακοινώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι δύο ρωσικά τάνκερ δέχθηκαν πλήγματα και υπέστησαν σοβαρές «μηχανικές βλάβες».

Από τις εκρήξεις προκλήθηκε άμεσα πυρκαγιά και στα δύο πλοία. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στο ένα δεξαμενόπλοιο η φωτιά έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο και έσβησε, ωστόσο οι ζημιές στα συστήματα πρόωσης και πλοήγησης των σκαφών χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές.

Μπλακάουτ στα ρωσικά πρατήρια: Εκτόξευση τιμών και πολύωρες ουρές

Τα πλήγματα αυτά δεν είναι μεμονωμένα, αλλά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου ουκρανικού σχεδίου.

Οι συνεχείς επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια, αποθήκες πετρελαιοειδών και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές εντός της ρωσικής επικράτειας έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στην εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας.

Η Ρωσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλειπτικές τάσεις στην αγορά καυσίμων. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε πολύωρες αναμονές και ατελείωτες ουρές οχημάτων στα πρατήρια καυσίμων, κατακόρυφη εκτόξευση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ για τους πολίτες και σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και την τροφοδοσία των ρωσικών επαρχιών.

Στόχος ο αποκλεισμός της Κριμαίας και οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Οι δυνάμεις του Κιέβου είχαν εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων κατά μικρότερων δεξαμενόπλοιων στην Αζοφική Θάλασσα. Κοινός παρονομαστής των πλοίων αυτών ήταν ότι μετέφεραν καύσιμα με προορισμό την υπό ρωσική κατοχή χερσόνησο της Κριμαίας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι στόχος είναι η πλήρης διακοπή του ανεφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων στη χερσόνησο, ενώ παράλληλα γνωστοποίησαν ότι αρκετά ακόμη ρωσικά πλοία δέχθηκαν ανάλογες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση.