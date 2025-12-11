Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν ρωσική πλατφόρμα πετρελαίου στην Κασπία θάλασσα για πρώτη φορά σήμερα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή στην εγκατάσταση η οποία ανήκει στη Lukoil, σύμφωνα με αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Η επίθεση στην εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου Φιλάνοφσκι -τμήμα του μεγαλύτερου πετρελαϊκού πεδίου της Ρωσίας στην Κασπία- είναι η πιο πρόσφατη ένδειξη ότι η Ουκρανία προσπαθεί να εντείνει την εκστρατεία της για διατάραξη της παραγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Τουλάχιστον τέσσερα πλήγματα

Τουλάχιστον τέσσερα πλήγματα με drones χτύπησαν την πλατφόρμα με αποτέλεσμα η εξόρυξη να σταματήσει σε περισσότερα από 20 πεδία πετρελαίου και αερίου, δήλωσε ο αξιωματούχος. Το πεδίο Φιλάνοφσκι, που ανακαλύφθηκε το 2005, εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2016 και παράγει περίπου 120.000 βαρέλια την ημέρα.

Η Lukoil δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επίθεση. Δεν είναι σαφές από πού εξαπέλυσαν την επίθεση οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όμως η Κασπία απέχει περισσότερα από 700 χιλιόμετρα από τα πιο κοντινά σύνορα με την Ουκρανία.

Στόχος της Ουκρανίας οι ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια

Το Κίεβο έχει πραγματοποιήσει πολλά πλήγματα με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις φέτος στην προσπάθεια να υπονομεύσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Τα πλήγματα έχουν θέσει ιδιαίτερα στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, πολλά από τα οποία βρίσκονται στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Η Ουκρανία διεύρυνε την εκστρατεία της τον περασμένο μήνα θέτοντας στο στόχαστρο δεξαμενόπλοια εκτός κανονισμών που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τρία τέτοια πλοία επλήγησαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Τουλάχιστον επτά εκρήξεις έχουν σημειωθεί σε άλλα δεξαμενόπλοια που περνούν από ρωσικά λιμάνια από τον Δεκέμβριο του 2024 σε διάφορες τοποθεσίες. Η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει αρνηθεί ότι είχε ρόλο στις επιθέσεις αυτές.

Η Ρωσία, που εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για πειρατεία και έχει απειλήσει να ανταποδώσει αποκόπτοντας τη θαλάσσια πρόσβαση της Ουκρανίας ως απάντηση στις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ