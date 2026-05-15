Σε μια νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων στο ρωσικό έδαφος, οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πλήττοντας στρατηγικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην κεντρική Ρωσία.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του διοικητή των ουκρανικών δυνάμεων drones, Ρόμπερτ Μπρόβντι, στο επίκεντρο των επιχειρήσεων βρέθηκε διυλιστήριο στην πόλη Ριαζάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού επιβεβαίωσε την επιτυχία του πλήγματος, αναφέροντας ότι στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης, γεγονός που καταδεικνύει τη στόχευση της Ουκρανίας στις πηγές εφοδιασμού και την οικονομική βάση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Η επιχείρηση αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στο διυλιστήριο της Ριαζάν, καθώς ο Μπρόβντι αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επλήγησαν συνολικά 23 στρατιωτικοί στόχοι και εγκαταστάσεις, τόσο εντός της ρωσικής επικράτειας όσο και σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του Γενικού Επιτελείου για πλήγματα σε ναυτικές μονάδες, καθώς σημειώθηκαν επιθέσεις κατά μιας μικρής πυραυλακάτου και ενός ναρκαλιευτικού στη ναυτική βάση Κασπίσκ, στην Κασπία Θάλασσα. Η επέκταση των ουκρανικών πληγμάτων σε τόσο μεγάλη απόσταση από τα σύνορα και σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος όπως η Κασπία, υπογραμμίζει την αναβαθμισμένη ικανότητα των ουκρανικών drones να διεισδύουν βαθιά στη ρωσική άμυνα, μεταφέροντας το μέτωπο του πολέμου μακριά από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.