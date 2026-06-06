Νέες αεροπορικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις, βάζοντας στο στόχαστρο στρατηγικές υποδομές σε διαφορετικά σημεία της ρωσικής επικράτειας.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα του Κιέβου να προσεγγίζει στόχους που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτών των πληγμάτων για την εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.