Ουκρανικά drones έπληξαν ένα εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα πυραυλικού καυσίμου στην περιφέρεια Τβερ που βρίσκεται στη δυτική Ρωσία, δήλωσε σήμερα Σάββατο (7/2) ένας αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU).

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εξαρτήματα πυραυλικού καύσιμου για τους ρωσικούς πυραύλους τύπου κρουζ X-55 και X-101, αλλά κι άλλα εξαρτήματα πετρελαίου και αεροπορικού καυσίμου παράγονταν στην εργοστασιακή μονάδα που επλήγη. Από το πλήγμα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Ακόμη και μία προσωρινή διακοπή περιπλέκει την παραγωγή πυραυλικού καυσίμου και μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διατηρήσει την ένταση των πυραυλικών βομβαρδισμών στις πόλεις μας», εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ