Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση στη ρωσική δημοκρατία της Ουντμουρτίας (νότια), όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ.

Τραυματισμοί και ζημιές από την επίθεση

«Εγκατάσταση στην Ουντμουρτία δέχθηκε επίθεση από drones. Προκλήθηκαν ζημιές και τραυματισμοί», αναφέρει ο Μπρετσάλοφ σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Telegram.

Ουκρανική σελίδα στην πλατφόρμα Telegram, η Realna Viyna, αναφέρει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εργοστασίου που κατασκευάζει ρωσικούς πυραύλους στην πόλη Βότκινσκ της Ουντμουρτίας, σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ