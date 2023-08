Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψαν δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και την περιφέρειά της, όπου οι επιθέσεις αυτού του είδους συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Απόψε, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drone στην περιοχή Μοχάσκι, στην περιφέρεια της Μόσχας. Δεύτερο drone έπληξε κτίριο υπό κατασκευή στο Σίτι (της Μόσχας)», ανέφερε ο Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του έκανε λόγο περί κατάρριψης τριών ουκρανικών drones.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως ακούστηκε έκρηξη στην επιχειρηματική συνοικία της πρωτεύουσας και ότι υψώθηκε καπνός. Ο τομέας αυτός απέχει πέντε χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.

Τα κυριότερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τις προγραμματισμένες πτήσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Κάτι που έχει συμβεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας επιθέσεων ουκρανικών UAVs.

Another Ukrainian drone attack on Moscow City this morning pic.twitter.com/fWIAhJPahm

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2023