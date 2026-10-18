Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην περιοχή του Λένινγκραντ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, καταγράφουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές ζωτικής σημασίας.

Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, συνολικά 144 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή. Από την πτώση συντριμμιών σε κατοικίες, μεταξύ άλλων στην πόλη Γκάτσινα, προκλήθηκαν πυρκαγιές και ζημιές σε 55 οχήματα.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με τα συνεργεία αποκατάστασης να επιχειρούν για την επαναφορά της παροχής ρεύματος στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ντροζντένκο, δύο μετασχηματιστές στην περιοχή Γιανίνο παρέμεναν εκτός λειτουργίας, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 50 πολυκατοικίες, στις οποίες διαμένουν συνολικά περίπου 20.000 άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία VK επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε επίθεση στο κέντρο δεδομένων της στην περιοχή του Λένινγκραντ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες της εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Στο στόχαστρο το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σε εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών στην Αγία Πετρούπολη. Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης, Αλεξάντερ Μπεγκλόφ, περιστατικά καταγράφηκαν στις συνοικίες Νέβσκι, Κρασνοσέλσκι, Κρασνογκβαρντέισκι και Μοσκόβσκι, καθώς και στις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν έκαναν λόγο για τραυματισμούς στην περιοχή. Ο τερματικός σταθμός βρίσκεται στο Μεγάλο Λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης και αποτελεί σημαντική εγκατάσταση για τη διακίνηση καυσίμων, με δυνατότητα διαχείρισης 1,1 εκατομμυρίων τόνων τον μήνα.

Διαθέτει τέσσερις προβλήτες για μεγάλα πλοία και δεξαμενόπλοια, καθώς και 32 δεξαμενές αποθήκευσης, οι οποίες καλύπτουν έκταση 442.000 τετραγωνικών μέτρων. Η θέση και οι δυνατότητές του τον καθιστούν σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το ντίζελ.

Πυρκαγιά σε αποθήκη της Ozon – Περιορισμοί στο αεροδρόμιο

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε αποθήκη της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις.

Πυκνός καπνός κάλυψε το συγκρότημα των αποθηκών, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο αρκετών δρόμων στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές, καθώς οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Πούλκοβο ανεστάλησαν για περισσότερες από επτά ώρες. Η ρωσική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Rosaviatsia, ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί ήρθησαν στις 10:00 το πρωί, ώρα Μόσχας.

Νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της χώρας, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο στόχαστρο βρέθηκαν υποσταθμοί στις περιοχές Βίνιτσα, Ζίτομιρ, Χμελνίτσκι και Οδησσός, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες οικογένειες να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι τα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης εργάζονται σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για δύο νεκρούς και 12 τραυματίες από τις επιθέσεις σε κατοικίες.

Όπως υποστήριξε ο Ζελένσκι, μέσα στην τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας σχεδόν 2.700 drones εφόδου, 1.700 κατευθυνόμενες βόμβες και 66 πυραύλους, εντείνοντας την πίεση στις ενεργειακές και άλλες υποδομές της χώρας.