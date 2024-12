Επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία βάζοντας στο στόχαστρό της την πόλη Καζάν στην κεντρική Ρωσία, σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα.

«Σήμερα η Καζάν υπέστη μαζική επίθεση με drones», ανέφερε στο Telegram ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, όπου βρίσκεται η πόλη, Ρουστάμ Μινιχάνοφ.

«Αν στο παρελθόν δέχονταν επίθεση βιομηχανίες, πλέον ο εχθρός επιτίθεται στους αμάχους (…) απευθείας στα σπίτια τους», κατήγγειλε ο ίδιος.

Something very important must have been on the 15th floor of this building 1000km from Ukrainian border. Two precise drone strikes, same spot. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Kazan, Russia. pic.twitter.com/QfZpFicUPc — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 21, 2024

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τον αριθμό τους.

Ο Δήμος του Καζάν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «πυρκαγιές» σε πολλές συνοικίες, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ήδη σπεύσει πυροσβέστες.

#BREAKING: The #Ukrainian Unmanned Systems Forces continues targeting tall residential buildings in #Russia using one-way attack drones. This drone hit the top floor of a 21-story Manhattan residential complex in #Kazan, Russia after flying nearly 1,000 kilometers. pic.twitter.com/3yX8MMnvst — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 21, 2024

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν drones να πέφτουν πάνω σε πολλές ψηλές πολυκατοικίες, δημιουργώντας εντυπωσιακές μπάλες φωτιάς.

Το AFP δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων.

Το γραφείο Τύπου του Μινιχάνοφ επεσήμανε ότι εντοπίστηκαν οκτώ drones, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

UAVs have hit at least three high-rise buildings in Kazan, Russia Photos and videos from the scene are being shared on local Telegram channels. pic.twitter.com/MN19u47uom — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2024

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας από την πλευρά του κατηγόρησε την Ουκρανία ότι στοχοθέτησε «πολιτικές υποδομές» στην Καζάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι drones εξουδετερώθηκαν ή καταστράφηκαν. Δεν διευκρινίστηκε πόσα ήταν συνολικά τα ουκρανικά drones ή αν κάποια από αυτά πέτυχαν τον στόχο τους.

Η Καζάν, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα, έχει γίνει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με drones από την Ουκρανία τα οποία είχαν στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ρωσικό στρατό.

Η πόλη βρίσκεται περίπου 700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Στο αεροδρόμιο της Καζάν διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsia).

Η Δημοκρατία του Ταταρστάν ανακοίνωσε στο κανάλι της στο Telegram ότι όλες οι μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο, ενόψει των Χριστουγέννων, ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας.