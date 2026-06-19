Σε ένα καίριο πλήγμα κατά των εφοδιαστικών αρτηριών του ρωσικού στρατού προχώρησαν οι ουκρανικές δυνάμεις, πραγματοποιώντας οργανωμένη επίθεση εναντίον σιδηροδρομικών γεφυρών στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Όπως γνωστοποίησε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας μέσω επίσημης ενημέρωσης στο Telegram, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στις περιοχές Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα. Οι συγκεκριμένες υποδομές θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, καθώς χρησιμοποιούνται συστηματικά από τη Μόσχα για τη μεταφορά πολεμικού υλικού, πυρομαχικών και εφοδίων στα μέτωπα των επιχειρήσεων.

Δείτε βίντεο:

❗️On the night of June 18, Ukrainian drones attacked a railway bridge over the North Crimean Canal near the village of Rozdolne in the Ichkinsky district of the temporarily occupied Crimea. pic.twitter.com/3x2VNXuMIt — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 18, 2026

🇺🇦🎯 A subunit of Ukraine’s Unmanned Systems Forces, MiddleStrike Ballista, has disabled the railway bridge over the North Crimean Canal near the village of Razdolnoye with strikes carried out by FP-2 type kamikaze drones.

⁰This successful strike further disrupts Russian… pic.twitter.com/4O8XDGHzFl — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 19, 2026

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον νότο

Η ενέργεια αυτή εντάσεται στο πλαίσιο της διευρυμένης στρατηγικής του Κιέβου, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει τα πλήγματα στα κατεχόμενα εδάφη του νότου και την Κριμαία. Πρωταρχικός σκοπός των ουκρανικών δυνάμεων είναι η αποδιοργάνωση της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ώστε να καμφθεί η αμυντική και επιθετική ικανότητα των ρωσικών στρατευμάτων.

Ρωσικά αντίποινα στο ενεργειακό δίκτυο

Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα απάντησε με ένα έντονο διήμερο σφυροκόπημα, επιστρατεύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και βαρύ πυροβολικό. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής του Ντνιπροπετρόφσκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, οι βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μεγάλες πυρκαγιές σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις της, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη λαβωμένο ενεργειακό δίκτυο της χώρας.