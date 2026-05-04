Ένα ουκρανικό drone έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών κοντά στην επιχειρηματική περιοχή της Μόσχας, δήλωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

Το UAV χτύπησε το 52όροφο κτίριο κατοικιών γνωστό ως House on Mosfilmovskaya, ένας μοντέρνος ουρανοξύστης ορόσημο που χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκρουση σημειώθηκε γύρω από τον 36ο όροφο. Ο Σομπιάνιν είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν ζημιές στην πρόσοψη και σκουπίδια διάσπαρτα στο δρόμο.

Η επίθεση έλαβε χώρα ενόψει της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου, μία από τις σημαντικότερες επίσημες αργίες της Ρωσίας, που σηματοδοτείται από στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Στο σημείο βρέθηκαν δεκάδες αυτοκίνητα της αστυνομίας και ασθενοφόρα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στα ρωσικά Μέσα ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη. Κάποιοι είπαν ότι είδαν μια λάμψη στον ουρανό και καπνό να υψώνεται από το κτίριο.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, εκτοξεύοντας εκατοντάδες drones καμικάζι την ημέρα. Αν και οι επιτυχημένες επιθέσεις στη Μόσχα είναι σπάνιες, Ουκρανικά drones κατέστρεψαν πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Μόσχας, την εμβληματική επιχειρηματική περιοχή της πρωτεύουσας, το 2023.

Ουκρανικό drone χτύπησε ξανά τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης

Ο ουκρανικός στρατός έχει βάλει στο στόχαστρο ένα εξωτερικό εργαστήριο ελέγχου ραδιενέργειας στο ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια (ZNPP), ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της εγκατάστασης σε δήλωση στο Telegram.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στη μεγαλύτερη πυρηνική εγκατάσταση της Ευρώπης από τότε που τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο το 2022, αμέσως μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στην περιοχή Ζαπορίζια, η οποία ψήφισε επίσημα την ένταξη στη Ρωσία σε δημοψήφισμα το φθινόπωρο του 2022.

Το εργαστήριο που στοχοποιήθηκε από την επίθεση της Κυριακής διευκολύνει την συνεχή παρακολούθηση του ραδιολογικού περιβάλλοντος στο εργοστάσιο και είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό οποιασδήποτε επιχείρησης αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου.

«Τέτοιες ενέργειες αποτελούν απειλή όχι μόνο για την πυρηνική ασφάλεια αλλά και για το σύστημα ελέγχου του ραδιολογικού περιβάλλοντος», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε βλάβη στο εργαστήριο θα μπορούσε να επηρεάσει την έγκαιρη εκτίμηση της κατάστασης και την ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η ομάδα παρακολούθησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που εργάζεται στον σταθμό έχει ειδοποιηθεί αμέσως για το περιστατικό, είπε η υπηρεσία Τύπου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση δεν προκάλεσε «κρίσιμες» υλικές ζημιές ή θύματα και δεν διατάραξε τη λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Η πυρηνική επιτήρηση του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι έλαβε την έκθεση από το ZNPP και ζήτησε πρόσβαση στο εργαστήριο για περαιτέρω επιθεώρηση, ανέφερε ο ΔΟΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ραφαέλ Γκρόσι καταδίκασε επίσης την επίθεση λέγοντας ότι «οποιεσδήποτε επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να θέτουν κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια».

Η επίθεση της Δευτέρας ήρθε μια ημέρα αφότου ο Γκρόσι επισκέφθηκε το Κίεβο για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι, κατά τις οποίες ο Ουκρανός ηγέτης προέτρεψε τον ΔΟΑΕ να πιέσει τη Ρωσία να παραδώσει τον έλεγχο του εργοστασίου.

Η Ουκρανία έχει επίσης επανειλημμένα επιδιώξει να παρεμβάλει προτάσεις για τον έλεγχο του εργοστασίου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Μόσχα έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα να παραδώσει το εργοστάσιο ή να επιτρέψει την κοινή ιδιοκτησία του με την Ουκρανία ή οποιαδήποτε έθνη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη υψηλό κίνδυνο δολιοφθοράς.