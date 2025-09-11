Ένα πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, χτυπήθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί από την Ουκρανία, σε ρωσικό πλοίο στη Θάλασσα του Αζόφ στα τέλη Αυγούστου.

Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας δημοσιοποίησε βίντεο από την επιχείρηση, αναφέροντας ότι, παρόλο που το ρωσικό πλοίο δεν βυθίστηκε, ο ηλεκτρονικός του εξοπλισμός, υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση.

Το κατεστραμμένο πλοίο ανήκει στην κατηγορία πολυλειτουργικών πλοίων MPSV07, τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία το 2015.

Συγκεκριμένα, κατά τη στιγμή της επίθεσης, το πλοίο διεξήγαγε ηλεκτρονική αναγνώριση και περιπολούσε τις θαλάσσιες περιοχές κοντά στον κόλπο του Νοβοροσίσκ.

Το συγκεκριμένο πλοίο, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν υπεύθυνο για την περιπολία και την αναγνώριση στην περιοχή, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις δεν είχαν αναφέρει επισήμως επιπλέον πληροφορίες, σχετικά με τις συνέπειες του πλήγματος.