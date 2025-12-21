Οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών, των Ευρωπαίων και των Ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε μια σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων» με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της στο Μαϊάμι, ανέφερε. Έγινε επίσης μια ξεχωριστή, «εποικοδομητική συνάντηση» μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση των χρονοδιαγραμμάτων και «τα επακόλουθα επόμενα βήματα», σύμφωνα με τον Γουίτκοφ.

Over the last three days in Florida, the Ukrainian delegation held a series of productive and constructive meetings with American and European partners. The Ukrainian delegation included Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Rustem Umerov, and the… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP