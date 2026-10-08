Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε “νέες ιδέες” για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε “προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία” και σε “ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο”, διευκρίνισαν στο AFP.

Την ίδια ώρα, το Reuters επικαλούμενο ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανικό υπουργό Εξωτερικό Μάρκο Ρούμπιο ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο.

“Ναι, συμφωνούμε μαζί του”, δήλωσε ο Πεσκόφ στο περιθώριο συνόδου των ηγετών των πρώην σοβιετικών κρατών στο Τουρκμενιστάν. Εξαρτάται από τους διπλωμάτες να βρουν τρόπους για να προχωρήσουμε προς την ειρήνη, τόνισε.