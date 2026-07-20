Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ λόγω ουκρανικών πληγμάτων.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά βομβαρδισμών σε διάφορα σημεία της ουκρανικής επικράτειας, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.

Το πλέον πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε στην συνοριακή πόλη Σεμπέκινο, όπου η πρόσκρουση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε επιβατικό λεωφορείο είχε ως τραγικό απολογισμό πέντε νεκρούς και 23 τραυματίες, όπως επιβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Σουβάεφ.

Νεκροί είναι τέσσερις γυναίκες και ένας έφηβος, διευκρίνισε και συμπλήρωσε πως τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Σουβάεφ ενημέρωσε αργότερα πως εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην πόλη Μπέλγκοροντ, ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο κι άλλοι δέκα τραυματίστηκαν.

Στην Ουκρανία, οι αρχές ενημέρωσαν πως τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Ειδικότερα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε εγκαταστάσεις επιχείρησης που βομβαρδίστηκε στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ, κοινοποιώντας εικόνες που δείχνουν κατεστραμμένα οχήματα και πυροσβέστες να επιχειρούν στην περιοχή.

Στο Πάβλοχραντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ (ανατολικά), δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και εννέα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος στη Ζαπορίζια (νότια), σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φέντοροφ.

Στο Κραματόρσκ, μία από τις δύο μεγάλες πόλεις της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ που απομένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό, ανέφερε η αστυνομία.

Επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικής επίθεσης στη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση.

Σχεδόν 4 ½ χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.