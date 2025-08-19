Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί την πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο ενημερωμένες πηγές.

Επικεφαλής της επιτροπής τέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά σ’ αυτή συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Στις επόμενες μέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μπορεί στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε μια σαφή αρχιτεκτονική» δήλωσε στον ιστότοπο ουκρανική πηγή.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, γράφει ο ιστότοπος Axios, υπήρξαν το κύριο θέμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ζελέσνκι και τους Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω ιστοτόπου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να «είναι ρεαλιστής» και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσουν τα εδαφικά ζητήματα.