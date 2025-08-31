Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί από τις συνομιλίες για το Ουκρανικό, καθώς οι δύο πλευρές φαίνονται απρόθυμες να καταλήξουν σε μια λύση. Την ίδια ώρα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ δημοσίως δηλώνουν στήριξη στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρασκηνιακά επιχειρούν να ανατρέψουν την «πρόοδο» που σημειώθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Axios.

Η αμερικανική πλευρά ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει λίστα πιθανών κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβάλουν οι Ευρωπαίοι στη Ρωσία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης διακοπή αγορών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και δασμοί της ΕΕ σε Ινδία και Κίνα, ανάλογοι με εκείνους που έχουν ήδη υιοθετήσει οι ΗΠΑ έναντι του Νέου Δελχί.

Δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η Ουάσιγκτον εκφράζει αυξανόμενη δυσφορία, θεωρώντας ότι το αδιέξοδο δεν οφείλεται ούτε στον Τραμπ, ούτε στον Ρώσο πρόεδρο, αλλά στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που, όπως υποστηρίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, «πιέζουν τον Ζελένσκι να κρατήσει αδιάλλακτη στάση για μη ρεαλιστικές παραχωρήσεις».

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν τον πόλεμο και να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, περιμένοντας την Αμερική να πληρώσει το κόστος», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος στον Axios. Άλλοι αξιωματούχοι κατηγορούν μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο κινδύνου, ενώ εμφανίζονται πιο θετικοί για τη στάση Λονδίνου και Παρισιού.

Ο Τραμπ, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη, εμφανίστηκε εκνευρισμένος: «Όλοι παριστάνουν κάτι. Είναι όλα ανοησίες».

Παράλληλα, οι συνεχείς ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια δείχνουν ότι η ειρήνη παραμένει μακριά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Πέμπτη: «Ίσως και οι δύο πλευρές του πολέμου να μην είναι έτοιμες να τον τελειώσουν. Ο πρόεδρος θέλει το τέλος, αλλά και οι δύο ηγέτες πρέπει να το θέλουν».

Σύμφωνα με τον Axios, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί από την πρωτοβουλία, έως ότου μία από τις δύο πλευρές επιδείξει περισσότερη ευελιξία.

«Θα καθίσουμε πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας πολεμήσουν για λίγο και βλέπουμε», είπε ανώτατος αξιωματούχος.

Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες εξέφρασε έκπληξη για τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ όσων λέγονται στον Τραμπ και όσων συζητούνται στο παρασκήνιο» και ότι ήδη επεξεργάζονται νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την Παρασκευή, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν και ο Γερμάκ προσκάλεσε τον Γουίτκοφ στο Κίεβο, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.