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Την πεποίθησή του πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί μια γρήγορη διευθέτηση για τη λήξη των συγκρούσεων στο ουκρανικό μέτωπο εξέφρασε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα πεδία των μαχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Μόσχα ενδέχεται να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της, ο Aμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε χθες και μεταδόθηκε σήμερα Τετάρτη.

Τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο είπαν στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

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