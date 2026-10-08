Η Ουκρανία έπληξε με drones μεγάλου βεληνεκούς το διυλιστήριο πετρελαίου του Όμσκ στη Σιβηρία, το μεγαλύτερο της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Δυνάμεων επιβεβαίωσε την αεροπορική επιδρομή κατά των εγκαταστάσεων της Gazpromneft, οι οποίες τροφοδοτούν με καύσιμα τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ τοπικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ισχυρές εκρήξεις, πυκνούς καπνούς και διακοπή λειτουργιών στην περιοχή.

Η επίθεση 2.500 χιλιόμετρα πίσω από τις γραμμές

Η επιχείρηση εκδηλώθηκε την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026, στοχεύοντας έναν από τους πλέον κομβικούς ενεργειακούς υποδομών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη νοτιοδυτική Σιβηρία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες:

Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι έπληξε επιτυχώς το διυλιστήριο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί βασικό προμηθευτή καυσίμων (βενζίνης, ντίζελ και κηροζίνης) για τον ρωσικό στρατό κατοχής.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Όμσκ, Βιτάλι Κότσενκο, επιβεβαίωσε την αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέροντας ότι επλήγη βιομηχανική εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε περιορισμούς στην πρόσβαση στο φορητό ίντερνετ, ενώ ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όμσκ.

Το στρατηγικό εκτόπισμα του διυλιστηρίου της Gazpromneft

Το διυλιστήριο του Όμσκ, το οποίο ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Gazpromneft, θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο τεχνολογικά διυλιστήριο στη Ρωσία:

Χαρακτηριστικό Στοιχεία Ιδιοκτησία Gazpromneft (Θυγατρική της Gazprom) Δυναμικότητα Επεξεργασίας Έως 22,23 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως Παραγωγή Καύσιμα κίνησης, αεροπορικά καύσιμα, λιπαντικά, πετροχημικά Απόσταση από Ουκρανία Περίπου 2.500 χιλιόμετρα

Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες εγκαταστάσεις είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και διακοπή παραγωγικής διαδικασίας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έπειτα από προηγούμενο αεροπορικό πλήγμα.

Η στρατηγική των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκώς

Η επίθεση στο Όμσκ εντάσσεται στη συστηματική εκστρατεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να πλήττουν στρατιωτικούς, ενεργειακούς και logistics στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Χρησιμοποιώντας εκσυγχρονισμένα drones μεγάλου βεληνεκώς, το Κίεβο επιδιώκει:

Την αποδυνάμωση της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων του ρωσικού στρατού στο μέτωπο. Τη μείωση των εσόδων της Μόσχας από την επεξεργασία και εξαγωγή πετρελαιοειδών. Την αύξηση του οικονομικού και επιχειρησιακού κόστους για τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η εισβολή στην Ουκρανία.