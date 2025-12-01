Η αμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στις «καλές συνομιλίες» που έγιναν την Κυριακή, στη Φλόριντα, με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη» είπε η Λέβιτ. «Μόλις χθες (…) είχαν πολύ καλές συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Φλόριντα», σημείωσε.

Πριν από δέκα ημέρες, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία, το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου. Στη συνέχεια η Ουάσινγκτον τροποποίησε αυτό το σχέδιο, σε συνεργασία με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και την Κυριακή το επεξεργάστηκε και πάλι, με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Οι αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές» και από τις δύο πλευρές, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι «απομένει ακόμη να γίνει δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία, επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υπογράμμισε ότι το Κίεβο δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος, λόγω του πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς.