Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας νέος γύρος χωριστών διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ που στόχο έχουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2), περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η νέα συνάντηση αποσκοπεί στην προετοιμασία περαιτέρω τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Σήμερα στη Γενεύη, συνεχίζουμε το έργο μας στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ξεκίνησε μια διμερής συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία με (τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ)», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Ρουστέμ Ουμέροφ, με ανάρτηση στο «Χ».

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, έφτασε νωρίς το απόγευμα στην ελβετική πόλη όπου ενδέχεται να έχει συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το RIA μετέδωσε λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας ότι ο Ντμίτριεφ εθεάθη να φτάνει στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία.