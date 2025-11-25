Οι συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία συνεχίζονται για ακόμα ένα 24ωρο, όμως το κλίμα πλέον έχει αλλάξει αισθητά για όλους όσοι εμπλέκονται. Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι ΗΠΑ πιστεύουν πως η ειρήνη βρίσκεται «κοντά». Η Ευρώπη αναγνωρίζει πως υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία και η Ουκρανία συνεχίζει τις συζητήσεις που ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, προσπαθώντας – με τη στήριξη των συμμάχων της – να «μαλακώσει» τους όρους του Σχεδίου των 28 Σημείων, γνωστό και ως «Σχέδιο Τραμπ».

Το απόγευμα της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία. «Θα τα καταφέρουμε», τόνισε, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις.

Ζελένσκι: Να προχωρήσει προς τα εμπρός με το ειρηνευτικό σχέδιο

Παράλληλα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το Πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει

Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, εξέφρασε την πρόθεση του Κρεμλίνου να καθίσει στο τραπέζι και να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε, ωστόσο, ότι το Σχέδιο έχει δοθεί στη Μόσχα μέσω ανεπίσημων διαύλων και ότι έχει διαφορές σε σύγκριση με τις αναφορές στα δυτικά διεθνή ΜΜΕ.

«Το έχουμε. Το λάβαμε μέσω ανεπίσημων διαύλων. Δεν μας εστάλη επίσημα. Ωστόσο, ο Πρόεδρος είπε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το περιεχόμενό του, επειδή υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαιτούν διευκρίνιση», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας δεν μας έχουν δώσει, ακόμη, την εκδοχή για την οποία εικάζουν τα μέσα ενημέρωσης».

«Όσοι ασχολούνται με αυτό το είδος διπλωματίας, σίγουρα δεν επιδιώκουν ευγενείς στόχους. Δεν το κρύβουν: Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι το «Σχέδιο του Τραμπ» είναι “απαράδεκτο” επειδή σημαίνει παράδοση στη Ρωσία. Εξέφρασε επίσης άλλες αντιρρήσεις, λέγοντας ότι όλα θα πρέπει να εξαρτώνται από την προθυμία της Ουκρανίας να τηρήσει τις συμφωνίες. Οι σοβαροί διπλωμάτες συζητούν τέτοια πράγματα κατ’ ιδίαν, μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Μακρόν: «Επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να σημειώσουμε αληθινή πρόοδο προς μια καλή ειρήνη»

Η Ευρώπη, που βρέθηκε προ εκπλήξεως με το Σχέδιο Τραμπ και πάλεψε σκληρά για να έχει μια θέση στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, φαίνεται πως επίσης βλέπει … φως στο τέλος του διπλωματικού τούνελ.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κατά τον Γάλλο Πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», είπε ο Γάλλος Πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters