Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να εξασφαλίζει μια θέση στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το πρόσωπο ή το σχήμα που θα αναλάβει να τους εκπροσωπήσει. Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο, παρότι αρχικά δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη ατζέντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του POLITICO, οι «27» συμφωνούν ότι η Ευρώπη, ως βασικός υποστηρικτής του Κιέβου, οφείλει να συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η συζήτηση διεξάγεται υπό το βάρος των εντατικών αμερικανικών διπλωματικών πρωτοβουλιών: μετά τις τριμερείς επαφές Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι —από τις οποίες η ΕΕ έμεινε ουσιαστικά εκτός,, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν την Πέμπτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και ακολούθως μετέβησαν στο Δουβλίνο.

Από την ιρλανδική πρωτεύουσα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, καλώντας τους Ευρωπαίους να αποφασίσουν μέσα στον Νοέμβριο ποιος θα τους εκπροσωπήσει.

Τα τρία ευρωπαϊκά στρατόπεδα και οι διαφωνίες

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφωθεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση:

Φαβορί ο Αντόνιο Κόστα: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προβάλλει ως η επικρατέστερη και ευρύτερα αποδεκτή επιλογή, καθώς ο θεσμικός του ρόλος τού επιτρέπει να εκπροσωπεί τους ηγέτες διεθνώς, ενώ η θητεία του ως πρωθυπουργού της Πορτογαλίας θεωρείται ότι του προσδίδει ένα πιο ουδέτερο προφίλ. Υπέρ του έχουν ταχθεί η Εσθονία, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία, ενώ θετική εμφανίστηκε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε να τεθεί το θέμα στη σύνοδο.

Αντιδράσεις για την Κάγια Κάλας: Η υποψηφιότητα της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας διχάζει τους Ευρωπαίους. Ορισμένοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η σκληρή στάση της απέναντι στη Ρωσία θα την καθιστούσε δύσκολα αποδεκτή από το Κρεμλίνο («Αστειεύεστε, έτσι;», σχολίασε διπλωμάτης στο POLITICO , χαρακτηρίζοντάς την τη χειρότερη δυνατή επιλογή), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ακριβώς αυτή η αποφασιστικότητα την καθιστά κατάλληλη απέναντι στον Πούτιν.

Οι επιφυλάξεις Παρισιού και Βερολίνου: Το μεγαλύτερο εμπόδιο ενδέχεται να προέρχεται από τη Γαλλία και τη Γερμανία, που δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν αποκλειστικά στις Βρυξέλλες τον διπλωματικό ρόλο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε την Πέμπτη υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου σχήματος συνεργασίας (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και Πολωνία), ενώ το Παρίσι, ως πυρηνική δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν προτίθεται να εκχωρήσει το διπλωματικό του βάρος.

Παρά την πίεση χρόνου και την έκκληση του Ουκρανού προέδρου για απόφαση εντός του μήνα, Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά ότι οι ηγέτες δεν αναμένεται να ορίσουν επισήμως εκπρόσωπο στη σημερινή (13/11) σύνοδο, αλλά ενδέχεται να καταλήξουν σε μια γενική συνεννόηση για το πλαίσιο της εκπροσώπησης.