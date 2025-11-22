Η αμερικανική κυβέρνηση διαμήνυσε σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι υπάρχει ελάχιστο περιθώριο διαπραγμάτευσης επί του σχεδίου των 28 σημείων ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ το ανέτρεψε με ένα «όχι», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αν πρόκειται για την τελική πρότασή του για την Ουκρανία. «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε, την ώρα που έχει διατυπώσει τελεσίγραφο που εκπνέει την Πέμπτη στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο.

Τα 4 σημεία που αναμένει η Ευρώπη να αλλάξουν

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για διπλωματική μάχη στις συνομιλίες της Γενεύης, ειδικά για 4 επίμαχα σημεία του αμερικανικού σχεδίου:

Παράδοση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία

Η πρόταση Τραμπ να παραδώσει η Ουκρανία στρατηγικά σημαντικές περιοχές, όπως το Ντονμπάς και την Κριμαία, απορρίπτεται από τους Ευρωπαίους.

Μείωση του ουκρανικού στρατού

Η απαίτηση για περαιτέρω συρρίκνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Ρωσική «εγγύηση ασφάλειας» προς την Ουκρανία

Θα καταστεί σαφές ότι μια τέτοια εγγύηση δεν θεωρείται αξιόπιστη, θυμίζοντας το προηγούμενο του 1994.

Διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (300 δισ. ευρώ)

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στα σχέδια Τραμπ για επενδύσεις και κέρδη που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Ρωσία, αντί να κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Πηγή: ΕΡΤ