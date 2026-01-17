Η πρεσβευτής του Κιέβου στις ΗΠΑ Όλγα Στεφανίσινα δήλωσε την Παρασκευή (16/1) ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντήσουν την αμερικανική πλευρά το Σάββατο στο Μαϊάμι για νέες συνομιλίες με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

“Διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν αύριο (Σάββατο) στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, με τη συμμετοχή του γραμματέα του Συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, του προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ και του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής (προεδρικής) ομάδας του κυβερνώντος κόμματος “Υπηρέτης του Λαού” Νταβίντ Αραχαμία”, έγραψε η Στεφανίσινα σε ανάρτησή της στο Facebook, χωρίς να διευκρινίζει ποιος θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την Παρασκευή την ελπίδα ότι η Ουκρανία θα καταλήξει σε συμφωνίες με την Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπραγματεύονται ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες για μια συμφωνία που έχει στόχο να βάλει τέλος σε μάχες τεσσάρων ετών, ωστόσο πολλά θέματα δεν έχουν επιλυθεί, όπως τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι νέες αυτές συνομιλίες θα διεξαχθούν έπειτα από μια σειρά σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών κατά ουκρανικών υποδομών που έχει προκαλέσει μαζικές διακοπές ρεύματος και θέρμανσης στη μέση του χειμώνα. Μια κατάσταση την οποία ο Ζελένσκι απέδωσε την Παρασκευή στην έλλειψη δυτικών αντιαεροπορικών πυραύλων.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP