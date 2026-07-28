Εντυπωσιακό οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την 11η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Στρατιωτικής Αεροπορίας «Kherson» καταγράφει μία από τις πιο αναπάντεχες μεθόδους αναχαίτισης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στα πλάνα, τα οποία λήφθηκαν πάνω από την περιοχή της Οδησσού, διακρίνεται ένας στρατιώτης να σημαδεύει από το ανοιχτό πίσω πιλοτήριο ενός διθέσιου αεροσκάφους Yak-52 και να ανοίγει πυρ εναντίον ρωσικού μη επανδρωμένου σκάφους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το εχθρικό drone τυλίγεται στις φλόγες, χάνει ύψος και συντρίβεται στη θάλασσα αφήνοντας έναν πυκνό μαύρο καπνό.

11th Army Aviation Brigade fighters shoot down enemy drones from the Yak-52 aircraft with an assault rifle pic.twitter.com/bfDQK5Og1A — In Ukraine (@InUKRofficial) July 27, 2026

Σε άλλο απόσπασμα του βίντεο, ένα δεύτερο Shahed καταρρίπτεται πάνω από ένα χωράφι, όπου ακολουθεί σφοδρή έκρηξη.

➡️ Soldado ucraniano “bom de mira” derruba drones russos utilizando apenas um rifle 🤳🏻 Divulgação/Exército da Ucrânia/11th Army Aviation Brigade pic.twitter.com/wPYLDEjrXg — Metrópoles (@Metropoles) July 27, 2026

Aboard a Soviet aircraft, a Ukrainiansoldier with ‘excellent aim’ shoots down Russian drones using only a rifle. pic.twitter.com/YreoPze7Cc — soulanger trilingue (@7annaiwannaiwan) July 28, 2026

Η τακτική αυτή βασίζεται στη μετατροπή παλαιών σοβιετικών εκπαιδευτικών αεροσκαφών της δεκαετίας του 1970 σε σύγχρονα «κυνηγετικά» μέτρα αντιμετώπισης χαμηλά ιπτάμενων στόχων. Ο πιλότος κατευθύνει το αεροσκάφος από το μπροστινό κάθισμα, ενώ ο σκοπευτής στο πίσω μέρος χρησιμοποιεί φορητό οπλισμό για να καταρρίψει τα ιρανικής σχεδίασης Shahed-136, τα οποία η Ρωσία αξιοποιεί μαζικά στις νυχτερινές επιθέσεις της κατά ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Παράλληλα, για παρόμοιες αποστολές εναέριας αεράμυνας έχουν προσαρμοστεί και ελικόπτερα Mi-8, εξοπλισμένα με πολυβόλα.

Όπως περιέγραψε στο ουκρανικό μέσο Censor.NET ο Στανισλάβ, πιλότος ενός Yak-52, η ουσιαστική ανακούφιση για το πλήρωμα έρχεται μόνο όταν επιστρέφουν στη βάση και επιβεβαιώνεται μέσω ασυρμάτου ότι ο εναέριος χώρος είναι πλέον καθαρός.

Η δημοσιοποίηση του υλικού συμπίπτει με μια περίοδο έντονης στρατιωτικής και διπλωματικής κινητικότητας, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει ήδη προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης κλίμακας επιστράτευσης από τη Μόσχα μετά τις ρωσικές Βουλευτικές Εκλογές.

Την ίδια στιγμή, στο αμερικανικό Κογκρέσο βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ ενισχύεται η διμερής συνεργασία για την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας, με επίκεντρο την παραγωγή συστημάτων Patriot.