Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας ριζοσπαστικός Ουκρανός εθνικιστής απείλησε τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός της Ουκρανίας θα μπορούσε σε μια υποχώρηση κατά τον πόλεμο με τη Ρωσία, να στραφεί προς την Ουγγαρία και στη συνέχεια να «καταστρέψει» τον ηγέτη της χώρας.

Η προειδοποίηση έγινε την Τρίτη από τον Ντμίτρι Κορτσίνσκι, ηγέτη του κινήματος Bratstvo (Αδελφότητα), στο κανάλι του στο YouTube.

Επέκρινε τον Όρμπαν επειδή είπε ότι η Ουκρανία στερείται κυριαρχίας λόγω της εξάρτησης από τη δυτική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη.

«Στην πραγματικότητα, είναι η Ουκρανία που βοηθά το ΝΑΤΟ, δεν μας βοηθούν επειδή μας αγαπούν, αλλά από φόβο», δήλωσε ο Κορτσίνσκι, το χαρακτηρίζοντας τον Όρμπαν είτε ως «ηλίθιο», είτε ως «εχθρό» για την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας του Κιέβου.

Συνέχισε να προτείνει ότι εάν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αντιμετώπιζαν μια ήττα, θα αποσύρονταν μέσω της Υπερκαρπαθίας στην Ουγγαρία και την Πολωνία. για να συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον της «ορδής της Μόσχας».

Από την ουγγρική επικράτεια, προειδοποίησε, οι Ουκρανοί μαχητές «θα καταστρέψουν όλους στην Ουγγαρία που παρεμβαίνουν στην υπεράσπισή μας, πρώτα απ ‘όλα, τον ίδιο τον Όρμπαν».

Ο Κορτσίνσκι, ένας χρόνιος υποστηρικτής του πολέμου με τη Ρωσία, έχει συγκριθεί από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης με τους Ταλιμπάν για την ιδεολογία του.

Έχει υποστηρίξει ακραία μέτρα όπως την απαγόρευση των παιδιών της Ουκρανίας να εγκαταλείψουν τη χώρα τους παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, ώστε να «μεγαλώσουν εδώ, και να μάθουν να μισούν τον εχθρό».

Ο Όρμπαν τη Δευτέρα απέρριψε τις κατηγορίες της Ουκρανίας ότι η Ουγγαρία πέταξε αεροσκάφη αναγνώρισης στον εναέριό χώρο της, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και αν είναι αλήθεια, το Κίεβο δεν έχει λόγους καταγγελίας.

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχη χώρα. Η Ουκρανία χρηματοδοτείται από εμάς, η Δύση δίνει κεφάλαια, όπλα», είπε.

Ο Ούγγρος ηγέτης υπήρξε συνεπής κριτικός της δυτικής πολιτικής για τη σύγκρουση της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι έχει καταστρέψει τις οικονομίες της ΕΕ χωρίς να φέρει ειρήνη.

Οι εντάσεις μεταξύ του Κιέβου και της Βουδαπέστης έχουν εμβαθύνει μετά από μια σειρά από πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που προμηθεύουν αργό στην Ουγγαρία.

Οι ηγέτες της ΕΕ «θέλουν να πάνε σε πόλεμο» με τη Ρωσία, λέει ο Όρμπαν

Η ηγεσία της ΕΕ φαίνεται να είναι πρόθεση να προωθήσει το μπλοκ σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Σε μια ανάρτηση στο Χ, ο Όρμπαν προειδοποίησε ότι «οι τελικές προτάσεις υπέρ του πολέμου βρίσκονται στο τραπέζι», αναφέροντας συζητήσεις σε άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα.

«Θέλουν να παραδώσουν τα κεφάλαια της ΕΕ στην Ουκρανία, προσπαθούν να επιταχύνουν την ένταξη της Ουκρανίας με κάθε είδους νομικά κόλπα, θέλουν να χρηματοδοτήσουν τις παραδόσεις των όπλων, όλες αυτές οι προτάσεις δείχνουν σαφώς ότι οι Βρυξέλλες θέλουν να πάνε στον πόλεμο», έγραψε ο Όρμπαν, δηλώνοντας ότι η Βουδαπέστη δεσμεύεται να αντιταχθεί σε τέτοια μέτρα.

Η συνάντηση της Κοπεγχάγης συγκλήθηκε μετά από μια σειρά μη αναγνωρισμένων πτήσεων από drones σε όλη την Ευρώπη. Η Δανή πρωθυπουργός Μέττε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η κυβέρνησή της δεν μπορούσε να καθορίσει την προέλευση του αεροσκάφους, αλλά ισχυρίστηκε ότι «μπορούμε τουλάχιστον να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κυρίως μια χώρα που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης – και ότι είναι η Ρωσία».

Η Μόσχα, εν τω μεταξύ, έχει κατηγορήσει την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της για προκλήσεις ώστε να κλιμακωθούν οι εντάσεις. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) ισχυρίστηκε αυτή την εβδομάδα ότι η πρόσφατη εισβολή σε πολωνικό εναέριο χώρο -για την οποία κατηγορήθηκε η Μόσχα από τη Βαρσοβία-ήταν στην πραγματικότητα μια ουκρανική επιχείρηση «ψευδούς σημαίας» και προέβλεψε περισσότερα τέτοια περιστατικά στο μέλλον.