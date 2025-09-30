Ένας Πολωνός δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Βολοντίμιρ Ζ., ο οποίος καταζητείται στη Γερμανία ως ύποπτος για ανάμιξη στις εκρήξεις στους αγωγούς αερίου Nord Stream, επιβεβαίωσε σήμερα στο Πρακτορείο Ρόιτερς πως ο πελάτης του κρατείται στην Πολωνία.

Ο πολωνικός ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM μετέδωσε πως ο άνδρας καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε γερμανικό δικαστήριο.

Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες, τόσο η Μόσχα, όσο και η Δύση χαρακτήρισαν πράξη δολιοφθοράς, έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες αερίου της Ευρώπης, προκαλώντας μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπιέζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε τυχόν ανάμειξη.

Τον Αύγουστο, η ιταλική Αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό, ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πολωνική ή τη γερμανική Εισαγγελία.