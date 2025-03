Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Άρτυομ Ντμίτρουκ, ένα φυγαδευμένο μέλος του Βερκόβνα Ραντά, του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, ισχυρίστηκε ότι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι διέταξε την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) να τον απαγάγει και να τον σκοτώσει. Είπε ότι οι πράκτορες της SBU τον κράτησαν και τον χτύπησαν σοβαρά κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στην πόλη του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας της Οδησσού το 2022.

Ο Ντμίτρουκ εξελέγη στο Κοινοβούλιο ως μέλος του κόμματος του Ζελένσκι, του Κόμματος του Λαού, το 2019, εκδιώχθηκε από το κόμμα δύο χρόνια αργότερα και συνέχισε να υπηρετεί ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Έφυγε από τη χώρα τον Αύγουστο του 2024, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές είχαν συνωμοτήσει για να τον «ρευστοποιήσουν».

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έχει τοποθετήσει από τότε τον Ντμίτρουκ σε μια λίστα επικηρυγμένων με την υποψία ότι επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό και προσπάθησε να κλέψει το όπλο του.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X την Παρασκευή, ο Ντμίτρουκ περιγράφει λεπτομερώς τις κατηγορίες του εναντίον του Ζελένσκι και του αρχηγού του προσωπικού του, Αντρέι Γιέρμακ, καθώς και την κοινή χρήση φωτογραφιών των τραυματισμών του.

«Ήμουν βίαια ξυλοδαρμένος, βασανίστηκα στα υπόγεια και παραλίγο να σκοτωθώ από τις εντολές του Ζελένσκι για τις δραστηριότητες της αντιπολίτευσής μου», έγραψε ο αυτο-εξόριστος πολιτικός σε μια συνοδευτική ανάρτηση, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση τον στόχευσε εξαιτίας των «πολιτικών του δραστηριοτήτων».

— Dmytruk Artem (@Dmytruk__Artem) March 21, 2025