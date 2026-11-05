Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι αναμένει πως, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, θα υπάρξουν νέα βήματα για τη στήριξη της Ουκρανίας.

«Προσβλέπουμε σε μια νέα δυναμική. Κάθε αλλαγή προσφέρει πάντα την ευκαιρία για μια νέα δυναμική. Αναμένουμε νέα βήματα για τη στήριξη της Ουκρανίας», είπε ο Σιμπίχα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βουκουρέστι.

Διευκρίνισε παράλληλα πως, παρότι είναι αδύνατο να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς τη συμβολή των ΗΠΑ, είναι απαραίτητη η συμμετοχή της Ευρωπαίων στις διπλωματικές προσπάθειες.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, την επόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, ο Σιμπίχα διαβεβαίωσε πως η Ουκρανία θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για να επιταχύνει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη στα μέτωπα των μαχών που να υποδηλώνει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.