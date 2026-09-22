Πολιτικός σεισμός επικρατεί στην Ουγγαρία, καθώς ο γενικός εισαγγελέας της χώρας υπέβαλε αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας τόσο του νυν πρωθυπουργού, Πίτερ Μάγιαρ, όσο και δύο πρώην υπουργών της εθνικιστικής κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνονται διώξεις εις βάρος πρώην κυβερνητικών στελεχών του Όρμπαν.

Ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός πρωθυπουργός, Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Απριλίου τερματίζοντας τη 16ετή κυριαρχία του Όρμπαν, βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της κλοπής. Η υπόθεση αφορά ένα επεισόδιο που σημειώθηκε το 2024 σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όταν ο Μάγιαρ φέρεται να άρπαξε το κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε και να το πέταξε στα νερά του Δούναβη.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει αυτή την έρευνα εις βάρος του ως «ντροπή». Μάλιστα, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Μάγιαρ δήλωσε ότι επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του από το κοινοβούλιο, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στους εισαγγελείς.

Τους κατηγόρησε ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, «μπερδεύοντας» τις σοβαρές υποθέσεις των δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν με τη δική του υπόθεση, κάνοντας λόγο για «απόπειρα πολιτικής δολοφονίας» εναντίον του το 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι, όταν ο Μάγιαρ ήταν ακόμη ευρωβουλευτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απορρίψει αντίστοιχο αίτημα για την άρση της ασυλίας του.

Στο μικροσκόπιο για διαφθορά οι υπουργοί του Όρμπαν

Την ίδια στιγμή, η Δικαιοσύνη ερευνά δύο ξεχωριστές, σοβαρές υποθέσεις που αφορούν στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η πρώτη περίπτωση αφορά τον Μπάλας Χάνκο, βουλευτή του κόμματος Fidesz του Όρμπαν και πρώην υπουργό Πολιτισμού και Καινοτομίας. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εικαζόμενη κατάχρηση δημοσίων πόρων ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα που φέρονται να διοχετεύθηκαν στην προεκλογική εκστρατεία του 2026. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι εισαγγελικές αρχές είχαν προχωρήσει τον περασμένο Ιούλιο στην κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών του κόμματος.

Ο δεύτερος ύποπτος είναι ο Μίκλος Σέστακ, πρώην υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης και βουλευτής του κόμματος KDNP (κυβερνητικού συμμάχου του Fidesz). Ο Σέστακ ελέγχεται για υπόθεση διαφθοράς, καθώς φέρεται να έλαβε μίζες εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να εγκρίνει την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε υπερτιμημένες τιμές, κατά την περίοδο 2014-2018.