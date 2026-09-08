Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή διπλωματική κίνηση προχώρησε η Βουδαπέστη, ανακοινώνοντας την απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών που υπηρετούσαν στην Ουγγαρία.

Η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Άνιτα Όρμπαν, δήλωσε επίσημα, σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ότι οι συγκεκριμένοι διπλωμάτες ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες ασύμβατες με την ιδιότητά τους και παραβιάζουν τη Σύμβαση της Βιέννης.

Υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας, η Ουγγαρέζα ΥΠΕΞ διευκρίνισε παράλληλα ότι η κίνηση αυτή δεν συνεπάγεται διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα.

Παραβίαση της σύμβασης της Βιέννης

Όπως εξήγησε η Ουγγαρέζα αξιωματούχος, οι 10 Ρώσοι διπλωμάτες κηρύχθηκαν personae non gratae, όρος του Διεθνούς Δικαίου και των διπλωματικών σχέσεων που σημαίνει «ανεπιθύμητα πρόσωπα», καθώς διαπιστώθηκε ότι «εμπλέκονταν σε δραστηριότητες στην Ουγγαρία που είναι απαράδεκτες για διπλωμάτες, βάσει της Σύμβασης της Βιέννης», ορολογία που παραπέμπει ευθέως σε ενέργειες κατασκοπείας ή υπονόμευσης.

«Η απόφαση αυτή προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουγγαρίας», υπογράμμισε κατηγορηματικά στη δήλωσή της η Άνιτα Όρμπαν.

Ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Μόσχα

Παρά την αυστηρότητα και την έκταση του μέτρου, η επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η Βουδαπέστη δεν επιδιώκει την οριστική ρήξη των διμερών σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

«Αυτό δεν σημαίνει διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία. Η Ουγγαρία προτίθεται να συνεχίσει τον απαραίτητο διάλογο, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της τήρησης των κανόνων», πρόσθεσε η Υπουργός Εξωτερικών.

Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς αναμένονται πλέον οι αναπόφευκτες απαντητικές ενέργειες και τα αντίποινα από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα.