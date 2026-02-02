Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ουγγαρίας προκάλεσε προεκλογική αφίσα του κόμματος του Βίκτορ Όρμπαν, όπου εμφανίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με χαμόγελο και τεντωμένο το χέρι, σαν να ζητά χρήματα.

Πίσω του στέκονται η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, οι οποίοι με αυστηρό ύφος δείχνουν προς την κατεύθυνση του Ουκρανού προέδρου, σαν να του υπαγορεύουν τη στάση του.

Στην ίδια αφίσα δεσπόζει ένα κόκκινο σήμα «στοπ» με το σύνθημα: «Ας το πούμε στις Βρυξέλλες: Εμείς δεν πληρώνουμε!».

Η εικόνα αυτή συνοδεύει επιστολή που αποστέλλεται αυτές τις ημέρες σε κάθε ουγγρικό νοικοκυριό, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Εθνικής Συλλογής Υπογραφών» της κυβέρνησης Όρμπαν.

Στο κείμενό της περιλαμβάνονται ισχυρισμοί χωρίς πραγματική βάση, σύμφωνα με τους οποίους «οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να εντάξουν την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια» και να της διοχετεύσουν «800 δισεκατομμύρια δολάρια».

Για να καλυφθεί αυτό το ποσό, όπως υποστηρίζεται στην επιστολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρούσε στην κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού των συνταξιούχων στην Ουγγαρία, σε αυξήσεις φόρων και στην ακύρωση της κρατικής επιδότησης στα έξοδα στέγασης. «Για τις Βρυξέλλες τίποτα άλλο δεν έχει πια σημασία, παρά μόνο η Ουκρανία», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στην πραγματικότητα, καμία από αυτές τις αναφορές δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν «όχι» σε τρία ερωτήματα: όχι στη χρηματοδότηση του «ρωσο-ουκρανικού πολέμου», όχι στη χρηματοδότηση του «ουκρανικού κράτους» και όχι στην αύξηση του κόστους κατοικίας εξαιτίας του πολέμου.

Αντίδραση από το Κίεβο

Η διαδικασία αυτή, παρότι στερείται οποιασδήποτε νομικής ισχύος, αποτελεί κομμάτι της τελευταίας και πιο επιθετικής αντι-ουκρανικής καμπάνιας της κυβέρνησης Όρμπαν. Τρέχει εν μέσω προεκλογικής περιόδου και χρηματοδοτείται από τον ουγγρικό κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή, όμως, πυροδοτεί μια νέα, οξεία διπλωματική σύγκρουση με το Κίεβο, που οδηγεί τις ήδη προβληματικές διμερείς σχέσεις σε νέο ναδίρ.

Σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, όπου η ουκρανική ηγεσία περιοριζόταν σε συγκρατημένες επικρίσεις, αυτή τη φορά η αντίδραση ήταν σαφώς πιο σκληρή. Η «Εθνική Συλλογή Υπογραφών» αποτέλεσε την αφορμή για ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Κάθε Βίκτορ που ζει από ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά ξεπουλά ευρωπαϊκά συμφέροντα, αξίζει ένα χαστούκι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατηγόρησε τον Όρμπαν ότι έχει καταστήσει την Ουγγαρία σύμμαχο του καθεστώτος του Κρεμλίνου και ότι συμπεριφέρεται όπως ο «βοηθός του Χίτλερ», Φέρεντς Σάλασι — ο φασίστας πολιτικός που, ως δικτάτορας της Ουγγαρίας στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κυβερνούσε κατ’ εντολήν του Χίτλερ.

Ως απάντηση στην καμπάνια υπογραφών, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ούγγρο πρέσβη για εξηγήσεις. Η Βουδαπέστη αντέδρασε με αντίστοιχη κίνηση, επιδίδοντας διάβημα στον Ουκρανό εκπρόσωπο, κατηγορώντας το Κίεβο για παρέμβαση στην ουγγρική προεκλογική εκστρατεία.

Παράλληλα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο διαδίκτυο: ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο και ο Αντρίι Σιμπίχα αντάλλαξαν αιχμηρά σχόλια και κατηγορίες μέσω της πλατφόρμας Χ, επιβεβαιώνοντας ότι η σύγκρουση Βουδαπέστης–Κιέβου έχει πλέον περάσει σε ανοιχτή φάση.

Με πληροφορίες από: Reuters