Αλλαγή στάσης της Ουγγαρίας απέναντι στη διεθνή δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο νέος Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, σηματοδοτώντας στροφή σε σχέση με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα ο Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα επανενταχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και θα εφαρμόζει τα εντάλματα σύλληψης που εκδίδει, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που αφορά τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε ανακοινώσει την αποχώρηση της Ουγγαρίας από το ΔΠΔ, μετά την επίσκεψη Νετανιάχου στη Βουδαπέστη, με την απόφαση να επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουνίου.

Μετά τη νίκη του στις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Πίτερ Μαγιάρ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα επιστρέψει στο Δικαστήριο, αν και –όπως έγινε γνωστό– προσκάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Βουδαπέστη για τις εκδηλώσεις της 23ης Οκτωβρίου, με αφορμή την επέτειο της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την προφανή αντίφαση, ο Μαγιάρ τόνισε ότι η πρόσκληση απευθύνθηκε σε όλους τους ηγέτες με τους οποίους είχε επικοινωνία, υπογραμμίζοντας πως μια χώρα-μέλος του ΔΠΔ οφείλει να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο σε βάρος του οποίου υπάρχει ένταλμα, εφόσον βρεθεί στο έδαφός της.

Όπως ανέφερε, εξετάζονται ήδη οι τρόποι με τους οποίους η νέα κυβέρνηση θα αναστείλει τη διαδικασία αποχώρησης πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Παράλληλα, ο Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι η πρώτη συνεδρίαση του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, οπότε και θα ορκιστεί Πρωθυπουργός.