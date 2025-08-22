Η Ουκρανία χτύπησε ένα βασικό αντλιοστάσιο στον αγωγό πετρελαίου Druzhba που μεταφέρει καύσιμα από τη Ρωσία στην Ευρώπη, διακόπτοντας τις προμήθειες προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, τα μόνα κράτη μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να λαμβάνουν ρωσικό πετρέλαιο.

Όπως δημοσίευσε ο Guardian, καθώς η Ουκρανία στοχεύει σε υποδομές ζωτικής σημασίας για την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας ως απάντηση στη ρωσική επίθεση, ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Robert Brovdi, ανακοίνωσε την επίθεση στο αντλιοστάσιο Unecha στην περιοχή Bryansk.

Ο πρωθυπουργός του Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους Himars και drones στην περιοχή σε μια συνδυασμένη επίθεση.

Οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αναφέροντας ότι οι προμήθειες ρωσικού πετρελαίου ενδέχεται να διακοπούν για τουλάχιστον πέντε ημέρες λόγω των ζημιών.

«Η φυσική και γεωγραφική πραγματικότητα είναι ότι χωρίς αυτόν τον αγωγό, η ασφαλής τροφοδοσία των χωρών μας είναι απλά αδύνατη», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών τους, Péter Szijjártó και Juraj Blanár, σε επιστολή τους.

Η ουκρανική επίθεση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Βουδαπέστης, η οποία προμηθεύεται περισσότερο από το ήμισυ του αργού πετρελαίου της από τον αγωγό Druzhba. Ο Szijjártó έγραψε στο Facebook ότι ο αγωγός δέχτηκε επίθεση «για τρίτη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα».

«Πρόκειται για μια ακόμη επίθεση στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Μια ακόμη προσπάθεια να μας σύρει σε πόλεμο», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Bίκτορ Όρμπαν, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παροχή πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης στο Κίεβο. Ο Όρμπαν επισκέφθηκε τη Μόσχα τον περασμένο μήνα για συνομιλίες με τον πρόεδρο της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια σπάνια επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στη Ρωσία.

Την Παρασκευή, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν δημοσίευσε μια σημείωση του ηγέτη του, στην οποία καταδίκαζε τις ουκρανικές επιθέσεις κατά του αγωγού νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα, «ακριβώς πριν από την ιστορική συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα».

«Η Ουγγαρία υποστηρίζει την Ουκρανία με ηλεκτρική ενέργεια και βενζίνη, και σε αντάλλαγμα αυτοί βομβαρδίζουν τον αγωγό που μας τροφοδοτεί», έγραψε ο Όρμπαν στα αγγλικά. «Πολύ εχθρική κίνηση! Ευχόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ κάθε επιτυχία στην προσπάθειά του για ειρήνη».

Κάτω από το κείμενο υπήρχε ένα χειρόγραφο μήνυμα που φαινόταν να έχει γραφτεί και υπογραφεί από τον Τραμπ: «Βίκτορ – δεν μου αρέσει αυτό που ακούω – είμαι πολύ θυμωμένος γι’ αυτό. Πες το στη Σλοβακία», έγραφε. «Είσαι ο καλός μου φίλος – Ντόναλντ».

Ενώ τα άλλα 25 κράτη μέλη της ΕΕ σταμάτησαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου ως μέρος των κυρώσεων του μπλοκ μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουγγαρία και η Σλοβακία παρέμειναν εκτός.

Η ΕΕ στοχεύει στην πλήρη κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, αλλά η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα αντιτίθενται σε μια τέτοια κίνηση, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές προμήθειες ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τις εθνικές τους οικονομίες.

Παρά την πίεση του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα έθετε τέλος στη σύγκρουση, ο πόλεμος που διαρκεί τρεισήμισι χρόνια συνεχίστηκε αμείωτος αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την ΕΕ την Πέμπτη και συνέχισε τις καταστροφικές επιθέσεις της σε ουκρανικές πόλεις.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, μεταξύ άλλων στόχων, με αποτέλεσμα οι τιμές χονδρικής πώλησης βενζίνης στη Ρωσία να εκτοξευθούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Η Μόσχα στοχεύει συστηματικά τις υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη θέρμανση το χειμώνα και ως καύσιμο για βασικές βιομηχανίες.

Ο αγωγός Druzhba ξεκινά από τη Ρωσία και μεταφέρει πετρέλαιο μέσω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Ήταν η δεύτερη φορά που διακόπηκε η προμήθεια πετρελαίου στις χώρες της ΕΕ αυτή την εβδομάδα.

Ο φιλικός προς τη Μόσχα πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, υιοθέτησε τη γραμμή του Κρεμλίνου και τάχθηκε στο πλευρό του Όρμπαν ως φιλορωσική φωνή στην ΕΕ.

Τον Μάιο, ο Φίτσο συνομίλησε με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο πριν γίνει ο μόνος ηγέτης της ΕΕ που παρευρέθηκε στην παρέλαση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που διεξάγουν πόλεμο στην Ουκρανία την 9η Μαϊου.