Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία με δώδεκα ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

«Πολωνικό λεωφορείο ανετράπη και δώδεκα επιβάτες σκοτώθηκαν ενώ τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν σε αυτοκινητόδρομο στην ανατολική Ουγγαρία», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση του Ούγγρου πρωθυπουργού:

Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 16 Αυγούστου, κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκχαζα όταν συνέβη το δυστύχημα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

«Λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο M3 προς τη Νιρέγκχαζα…εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε. Προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία στον ιστότοπό της.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά το δυστύχημα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.