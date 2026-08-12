Η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες (11/8) πως κατέθεσε μήνυση με επίκεντρο το ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων φιορινιών (περίπου 10,7 εκατομμύρια ευρώ) που δαπανήθηκαν από τον Βίκτορ Όρμπαν (φωτό) για την επικοινωνία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η κίνηση συνιστά μια από τις αμεσότερες πρωτοβουλίες σε βάρος του περιβάλλοντος του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού μετά την πολιτική αλλαγή που σημειώθηκε τον Απρίλιο.

Η μήνυση εναντίον αγνώστων, για υποψίες κακοδιαχείρισης δημοσίων κονδυλίων και κατάχρησης εξουσίας κατατέθηκε έπειτα από έναν έλεγχο των συμβάσεων από τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της κυβέρνησης που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το πρωθυπουργικό γραφείο, διευθυντής του οποίου ήταν εκείνη την εποχή ο Άνταλ Ρόγκαν, ένας στενός συνεργάτης του Όρμπαν και υπεύθυνος επικοινωνίας της κυβέρνησης, είχε συνάψει το 2022 μια σύμβαση με την εταιρεία Triton Communications, που ανήκε στη Φάνι Καμίνσκι, η οποία παρουσιαζόταν ως η σύμβουλος επικοινωνίας του πρώην επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης.

Έχοντας κυρίως αναλάβει την παραγωγή φωτογραφιών, βίντεο και αναφορών παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία έλαβε 4,23 δισεκατομμύρια φιορίνια από δημόσιο χρήμα σε διάστημα 44 μηνών, υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Το ύψος του συμβολαίου αυξήθηκε τέσσερις φορές χωρίς να υπάρξει ουσιαστική τροποποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση επισημαίνει επίσης, βασιζόμενη σε δημόσια στοιχεία, πως αυτές οι παροχές κοστολογήθηκαν σε μια τιμή τουλάχιστον τρεις φορές υψηλότερη σε σύγκριση με εκείνες της αγοράς.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, η Καμίνσκι απέρριψε τις κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας πως η Triton Communications «εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της όπως προβλέπονταν από το συμβόλαιο και μπορεί να δικαιολογήσει την εργασία που πραγματοποίησε σημείο προς σημείο».

Μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, ο Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος είχε θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων, έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες με στόχο την εξέταση της διαχείρισης του κράτους κατά τη διάρκεια των θητειών του Όρμπαν.

Η νέα κυβέρνηση δημιούργησε, μεταξύ άλλων, ένα Γραφείο για την Ανάκτηση και Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο έχει ως αποστολή τον εντοπισμό και την ανάκτηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται ότι έχουν μεταβιβαστεί αθέμιτα υπό την προηγούμενη κυβέρνηση.