Η ουγγρική κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου γραφείου κατά της διαφθοράς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να εκπληρώσει την υπόσχεση του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ για τη σύσταση ενός σώματος που θα αναλάβει να διερευνήσει σε βάθος υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, οι οποίες σχετίζονται με την περίοδο διακυβέρνησης του προκατόχου του, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει αναδείξει το συγκεκριμένο όργανο με το όνομα Εθνικό Γραφείο Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, σε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του. Η ευρύτερη αυτή εκστρατεία έχει λάβει την ονομασία «Επιχείρηση Καθαρτήριο», με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η διαφθορά και η κακοδιαχείριση των δημόσιων πόρων στέρησαν από την ουγγρική οικονομία ένα ποσοστό της τάξεως του 8% με 10% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει απορρίψει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες περί διαφθοράς.

Η βασική αποστολή του νέου γραφείου θα είναι διττή, καθώς στοχεύει τόσο στην αποκάλυψη των καταχρήσεων που σημειώθηκαν στο παρελθόν, όσο και στην αποτελεσματική αποτροπή παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον. Ο νέος φορέας θα έχει ως καθήκον τον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν παρανόμως αποσπαστεί από την κυριότητα του δημοσίου, καθώς και τη διερεύνηση της διαχείρισης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

Επικεφαλής του θα είναι ένας πρόεδρος και τέσσερις αναπληρωτές, εκ των οποίων τρεις θα πρέπει να είναι εισαγγελείς, με τους διορισμούς τους να χρειάζονται την έγκριση του κοινοβουλίου.

«Όλα τα καλά έρχονται σε τριάδες. Τα κονδύλια της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έγιναν. Και μόλις τώρα καταθέσαμε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Γραφείο Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων», έγραψε ο Μαγιάρ σε μια ανάρτηση στο Facebook.