Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ουγγαρία βράβευσε έναν πολίτη ξένης χώρας με το υψηλότερο βραβείο της, το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής». Η τιμή αυτή απονεμήθηκε στον 21χρονο Θεσσαλονικιό kite surfer, Αναστάσιο Γκαρίπη, για τη θαρραλέα διάσωση ενός πατέρα και της κόρης του, καταγωγής από την Ουγγαρία, που είχαν παρασυρθεί από τα κύματα τον Ιούλιο του 2025, στην παραλία της Επανομής.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε ένα συγκλονιστικό βίντεο, όπου φαίνεται ο Αναστάσιος μαζί με την Ισπανίδα πρωταθλήτρια του wing surfing, Ισέτ Σεγκούρα, να επιχειρούν τη διάσωση πριν να είναι αργά. Ο ίδιος ο νεαρός δήλωσε: «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη».

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Βουδαπέστης και διήρκησε τρεις ώρες, ξεκινώντας με την ανάκρουση του ελληνικού Εθνικού Ύμνου. Ο Πρόεδρος της Ουγγαρίας, αξιωματούχοι, ο Έλληνας Πρέσβης Σπύρος Γεωργιλές, εκπρόσωποι της Ισπανικής Κυβέρνησης, η Ισέτ Σεγκούρα και η οικογένεια των διασωθέντων συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Ο πατέρας του Αναστάσιου, Στέλιος Γκαρίπης, ανέφερε ότι η διάκριση «αποδίδεται στον ηρωισμό του γιου του και στέλνει μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος».

Ο νεαρός περιέγραψε το περιστατικό, λέγοντας ότι είχε πάει για προπόνηση στην Επανομή, όταν είδε πατέρα και κόρη να παρασύρονται από ισχυρά ρεύματα. Τους προσέφερε τη σανίδα του για να ξεκουραστούν και, μαζί με την Ισέτ Σεγκούρα, τους κράτησε ασφαλείς έως ότου φτάσει βοήθεια από ψαρόβαρκα και το 112.

Η επιχείρηση διάσωσης κράτησε περίπου 45 λεπτά σε παγωμένο νερό, ενώ οι διασωθέντες φορούσαν μόνο μαγιό.