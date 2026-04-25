Μετά από 16 χρόνια στην εξουσία και τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του, ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε ότι παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα.

Πιο συγκεκριμένα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook, ο ίδιος ανέφερε ότι η έδρα που είχε κατακτήσει ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της συμμαχίας Fidesz-KDNP ανήκει ουσιαστικά στο κόμμα και όχι προσωπικά σε εκείνον, σημειώνοντας πως αποφάσισε να την παραδώσει.

Παράλληλα, τόνισε ότι η παρούσα συγκυρία δεν απαιτεί την παρουσία του στο Κοινοβούλιο, αλλά την εστίασή του στην «αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.