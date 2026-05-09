Μια νέα πολιτική σελίδα άνοιξε επίσημα για την Ουγγαρία, καθώς ο κεντροδεξιός ηγέτης Πέτερ Μαγιάρ ορκίστηκε σήμερα Πρωθυπουργός, αναλαμβάνοντας τα ηνία της διακυβέρνησης, σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα.

Η ανάληψη των καθηκόντων του συνοδεύεται από ισχυρές δεσμεύσεις για ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, θέτοντας ως προτεραιότητα την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού, μετά από μια μακρά περίοδο διακυβέρνησης υπό τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ο νέος Πρωθυπουργός καλείται να διαχειριστεί την κληρονομιά ετών οικονομικής σταθερότητας, ενώ παράλληλα καλείται να εξομαλύνει τις τεταμένες σχέσεις της Βουδαπέστης με τη διεθνή κοινότητα, και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίες είχαν δοκιμαστεί έντονα το προηγούμενο διάστημα.

Σημειώνεται πως η αλλαγή στην ηγεσία της Ουγγαρίας αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς αναλυτές, καθώς σηματοδοτεί μια πιθανή στροφή στις εσωτερικές και εξωτερικές προτεραιότητες της χώρας, με έμφαση στη διαφάνεια και την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών.