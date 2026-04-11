Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza της Ουγγαρίας προηγείται του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 12/4, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 10/4, από την Ουγγρική εφημερίδα Nepszava.

Ο ακροδεξιός Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση για την διακυβέρνησή του εδώ και 16 χρόνια, αν και ο μεγάλος αριθμός αναποφάσιστων ψηφοφόρων σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι αβέβαιο.

Το κόμμα Tisza, με επικεφαλής τον πρώην κυβερνητικό και νυν αρχηγό της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ , είχε την υποστήριξη του 52% των αποφασισμένων ψηφοφόρων, ενώ το 39% υποστήριξε το Fidesz, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Publicus Institute.

Η έρευνα, η οποία είχε μέγεθος δείγματος 1.000 ατόμων, έδειξε ότι το 38% υποστηρίζει το Tisza μεταξύ όλων των ψηφοφόρων, με το Fidesz να υποστηρίζεται από το 29%. Περίπου το 25% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.

Παραπληροφόρηση μέσω Telegram υπέρ του Όρμπαν

Εξελιγμένοι διαδικτυακοί πάροχοι με συντονισμένα «κύματα» αναρτήσεων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, διασπείρουν τον φόβο για το τι θα συμβεί εάν ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν χάσει τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με έρευνα της Vox Harbor, μιας εταιρείας ανάλυσης δεδομένων.

Οι δημιουργοί και οι διανομείς περιεχομένου που είναι Ρώσοι ή συνδέονται με τη Ρωσία, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο του φιλοορμπανικού περιεχομένου που διαδίδεται μέσω του Telegram, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι εντόπισαν πολλαπλές περιπτώσεις όπου πανομοιότυπες φράσεις εμφανίστηκαν σε πολλά διαφορετικά κανάλια του Telegram σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα μοτίβο που συνάδει με μια ενορχηστρωμένη καμπάνια ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν, που έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τις Βρυξέλλες και διατηρεί φιλικούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, θα μπορούσε να εκδιωχθεί μετά από 16 χρόνια από έναν πρώην υπολοχαγό που έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Εκστρατεία παραπληροφόρησης

Η αντιπολίτευση της Ουγγαρίας λέει ότι ο Όρμπαν και το κόμμα του, Fidesz, έχουν εξαπολύσει μια απρόσκοπτη εκστρατεία παραπληροφόρησης, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, για να διασπείρουν τον φόβο για το μέλλον της χώρας εάν η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, κερδίσει τις εκλογές της Κυριακής.

Ο Όρμπαν και οι υποστηρικτές του λένε ότι απλώς παρουσιάζουν τα γεγονότα στους Ούγγρους ψηφοφόρους και ισχυρίζονται ότι οι ίδιοι οι αντίπαλοι του βετεράνου πρωθυπουργού επωφελούνται από μια μαζική προπαγανδιστική εκστρατεία που υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες.

Δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι διεξάγει μυστικές εκστρατείες επιρροής σε μια προσπάθεια να διαστρεβλώσει τα αποτελέσματα των εκλογών προς όφελός της, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί προηγουμένως.

Στήριξη στο κυβερνών κόμμα και από τον Τσέχο πρωθυπουργό

Ο Τσέχος λαϊκιστής Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις υποστήριξε το Σάββατο 11/4, τον Βίκτορ Όρμπαν ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, λέγοντας ότι είναι η καλύτερη επιλογή για τα ουγγρικά συμφέροντα και τη σταθερότητα σε ταραγμένους καιρούς.

«Υποστηρίζω τον Βίκτορ Όρμπαν αυτή την Κυριακή. Πάντα αγωνιζόταν για μια ισχυρότερη Ευρώπη, μια Ευρώπη χτισμένη στην ειρήνη, σε κυρίαρχα έθνη, σε κυρίαρχα κράτη μέλη, στην ανταγωνιστικότητα», έγραψε ο Μπάμπις στο X.

«Σε ταραγμένους καιρούς, η επιλογή σταθερότητας και αποδεδειγμένης ηγεσίας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.», κατέληξε ο Τσέχος πρωθυπουργός.

Ο Μπάμπις, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, έχει μετατραπεί από φιλελεύθερος φιλοευρωπαίος πολιτικός σε στενό σύμμαχο του Όρμπαν στην ακροδεξιά παράταξη «Πατριώτες για την Ευρώπη» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι μετά από μια θητεία στην αντιπολίτευση, η Τσεχική Δημοκρατία έχει μειώσει τη βοήθειά της προς την Ουκρανία και αρνήθηκε να συμμετάσχει στο δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο.

Η τσεχική θέση απέναντι στη Ρωσία, ωστόσο, παρέμεινε πιο κυρίαρχη από εκείνη της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.