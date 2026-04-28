Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προσφέρθηκε να παραιτηθεί από την ηγεσία του δεξιού κόμματος Fidesz, με την τελική απόφαση να αναμένεται από το συνέδριο του κόμματος τον Ιούνιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εκλογική ήττα του Fidesz στις Βουλευτικές Εκλογές της 12ης Απριλίου, όπου επικράτησε το κεντροδεξιό κόμμα Tisza υπό την ηγεσία του Πέτερ Μαγιάρ, βάζοντας τέλος σε μια 16ετή περίοδο διακυβέρνησης του Όρμπαν.

Το Fidesz αναμένεται να εκλέξει νέα ηγεσία στο Συνέδριο της 13ης Ιουνίου, όπως δήλωσε ο βουλευτής Έρικ Μπάνκι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο MTI.

Μέχρι στιγμής, το κόμμα δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο, ενώ ο Όρμπαν απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια μετά τη συνεδρίαση της ηγεσίας.