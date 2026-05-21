To Tisza, το κυβερνών κόμμα στην Ουγγαρία υπέβαλε το βράδυ της Τετάρτης (20/05) στο κοινοβούλιο συνταγματική τροπολογία, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη διάλυση του Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας.

Πρόκειται για μια κρατική Αρχή, η οποία θεσπίστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν το 2023 και κατέγραφε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατά τη γνώμη του αποτελούσαν απειλή για την εθνική κυριαρχία της χώρας.

Η τροπολογία της νέας κυβέρνησης της Ουγγαρίας επιτρέπει επίσης σε πρωθυπουργούς να έχουν ως μέγιστη θητεία τα οκτώ έτη, αποκλείοντας έτσι τον Βίκτορ Όρμπαν να επανεκλεχτεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι κατείχαν στο παρελθόν το αξίωμα του πρωθυπουργού για τουλάχιστον οκτώ χρόνια «δεν μπορούν να εκλεγούν εκ νέου πρωθυπουργοί». Σημειώνεται, πως η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά τις θητείες που πραγματοποιήθηκαν από τις 2 Μαΐου του 1990 και έπειτα.