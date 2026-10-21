Σε τροχιά εξάρθρωσης μίας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα βρίσκεται η Ουγγαρία, καθώς ο 71χρονος πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας (MNB), Γκιόργκι Μάτολτσι, τέθηκε υπό κράτηση σήμερα (21/10).

Ο Μάτολτσι, που διετέλεσε διοικητής από το 2013 έως το 2025 και θεωρούνταν κάποτε το «δεξί χέρι» του Βίκτορ Όρμπαν, κατηγορείται για οικονομική απάτη που προκάλεσε ζημία άνω των 550 εκατομμυρίων ευρώ (200 δισ. φιορίνια) και χρήση πλαστογραφημένου ιδιωτικού εγγράφου.

Παράλληλα, οι αρχές εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον γιο του, Άνταμ Μάτολτσι, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις συνεργατών του.

Οι βαρύτατες κατηγορίες

Ο δικηγόρος του, Παλ Μπάτκι, επιβεβαίωσε τη σύλληψη στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Telex, δηλώνοντας:

«Ο πελάτης μου είναι ύποπτος για το ποινικό αδίκημα της οικονομικής απάτης που προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία και για το αδίκημα της χρήσης πλαστογραφημένου ιδιωτικού εγγράφου».

Ο Μάτολτσι, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πεντασέλιδο κατηγορητήριο. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι ήταν «πολύ δύσκολο να χειριστούμε αυτό το πεντασέλιδο κατηγορητήριο που περιείχε μεγάλο αριθμό στοιχείων» και συμπλήρωσε πως «εφόσον δεν γνωρίζουμε σε ποιες αποδείξεις βασίζεται, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε».

Η «εξαφάνιση» των 550 εκατομμυρίων ευρώ και οι συντονισμένες έρευνες

Η υπόθεση αφορά μια σειρά εταιρειών που ίδρυσε η MNB επί των ημερών του Μάτολτσι (2013-2025) και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους. Σύμφωνα με το μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας Direkt36 και άλλα τοπικά μέσα, εταιρείες και επιχειρηματίες που συνδέονται με τον γιο του πρώην διοικητή, Άνταμ Μάτολτσι, επωφελήθηκαν από τις εν λόγω συναλλαγές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ουγγαρίας είχε καταλήξει από πέρυσι στο συμπέρασμα ότι μέρος των περιουσιακών στοιχείων «εξαφανίστηκε» μέσω επενδύσεων και κτηματομεσιτικών συναλλαγών, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται στα 200 δισεκατομμύρια φιορίνια (550 εκατομμύρια ευρώ).

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διεξάγει «συντονισμένες έρευνες», κατά τις οποίες εξετάστηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση ο Μάτολτσι και συνεργοί του, ενώ κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία σε συντονισμό με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Παράλληλα, συνελήφθησαν πολλά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία ένας δικηγόρος και ο ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας, ενώ εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Άνταμ Μάτολτσι.

Από «δεξί χέρι» του Όρμπαν στις διώξεις Μάγιαρ

Ο Γκιόργκι Μάτολτσι υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής του Βίκτορ Όρμπαν και θεωρούνταν ένας από τους στενότερους συμμάχους του, με τον πρώην πρωθυπουργό να τον αποκαλεί κάποτε «δεξί του χέρι». Ωστόσο, η σχέση τους είχε παγώσει τα τελευταία χρόνια εν μέρει λόγω των υποψιών διαφθοράς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω της διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Απρίλιο κερδίζοντας στις εκλογές τον Όρμπαν με βασική εξαγγελία την παγωμένη παθογένεια της διαφθοράς.

Ο Μάγιαρ είχε επιρρίψει επανειλημμένα ευθύνες στις εισαγγελικές αρχές για την αργή πρόοδο της έρευνας που είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο έτος.