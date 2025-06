Κάτοικοι της Τεχεράνης για δεύτερη συνεχόμενη μέρα φεύγουν από την ιρανική πρωτεύουσα εν μέσω της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και εν μέσω φόβων για νέες ισραηλινές επιδρομές, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητόδρομους που οδηγούν εκτός της πρωτεύουσας.

Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά μήκος αρτηριών που οδηγούν έξω από την πόλη δεν οφείλεται σε μαζική έξοδο αλλά σε κακή συντήρηση των αυτοκινήτων.

Long lines of cars were seen near a gas station on Parvin Boulevard in eastern Tehran, according to a video sent to Iran International by a local resident.pic.twitter.com/ZcS9cCU2bS — Iran International English (@IranIntl_En) June 16, 2025

Το Σάββατο, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι «η Τεχεράνη θα καεί», αν συνεχιστούν οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά ισραηλινών κατοικημένων περιοχών.

Σήμερα ο Κατς με ανάρτησή του στο Χ προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης «θα πληρώσουν το τίμημα – και σύντομα» των ιρανικών πληγμάτων εναντίον Ισραηλινών αμάχων.

Παράλληλα, νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «ελέγχει τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης», με τον Νετανιάχου να καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να «φύγουν» ενώ η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πλήττει στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα.

Traffic jams on the roads leading out of Tehran. Iranians are taking the Israeli threats seriously. On the other side, between 100-150 thousand Israelis are stuck abroad, and are fighting to return home. That’s how defeat looks. pic.twitter.com/NeFmUhvdpZ — Itamar Avni / Chief Hasbara Officer (@AvniItamar) June 16, 2025

Το ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση που κατεγράφη χθες βράδυ και σήμερα πρωί προκλήθηκε από αυτοκίνητα που υπέστησαν βλάβες. Σύμφωνα με το IRNA, η κυκλοφορία στον κύριο αυτοκινητόδρομο από την Τεχεράνη που οδηγεί προς το βόρειο Ιράν είναι μονής κατεύθυνσης, γεγονός που προκαλεί τη συμφόρηση. Η κίνηση στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας είναι καθημερινό φαινόμενο σε μια πόλη των πάνω από 15 εκατομμυρίων κατοίκων, με τα περισσότερα ιδιωτικά οχήματα και δρόμους να είναι σε κακή κατάσταση.

The effect of Israel – Iran conflict:

—

Cars waited in traffic on a road out of Tehran on Sunday after the airstrikes by Israel. pic.twitter.com/b4hlPDGBtj — G B Rao (@gbrao100) June 16, 2025

Σήμερα, σε βενζινάδικα, ουρές αυτοκινήτων εκτείνονταν για χιλιόμετρα, ενώ σε άλλους δρόμους επικρατούσε μια περίεργη ηρεμία.

Πολλοί άνθρωποι μάζεψαν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και κατέφυγαν προς το ανατολικό τμήμα του Ιράν, σε περιοχές που εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά ασφαλείς.

As the sun rises this morning over the Iranian capital of Tehran, the mass exodus of residents from the city continues, with miles-long traffic jams on all major highways and roads exiting Tehran. Throughout the upcoming week, Israel will likely attempt to push more residents to… pic.twitter.com/Dq5f7EZNXm — 🟡 The Professor 🕵️‍♂️ (@TheNewsProfesor) June 16, 2025

Στο δυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, η ισχύς της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας είναι εμφανής από την Παρασκευή, με μια ομοβροντία επιθέσεων.

Οι βόρειες περιοχές στην Κασπία Θάλασσα, οι οποίες είναι δημοφιλείς σε παραθεριστές, έχουν γίνει καταφύγιο.

Ο Ζαντσάντ, ένας 35χρονος δάσκαλος, είναι ένας από εκείνους που κατέφυγαν με την οικογένειά του στο Ραστ, μια πόλη κοντά στην Κασπία Θάλασσα.

Το ταξίδι διαρκεί συνήθως περισσότερες από τέσσερις ώρες, αλλά τους πήρε περισσότερο από μία ημέρα στους ασφυκτικά γεμάτους δρόμους που οδηγούν μακριά από την πρωτεύουσα.

«Τώρα που φτάσαμε, δεν είναι καλύτερα. Τα καταστήματα είναι υπερπλήρη και υπάρχει έλλειψη τροφίμων», δήλωσε στο γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Οι τιμές για διαμονή σε τέτοιες περιοχές εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Ο Ζαντσάντ φοβάται έναν μακράς διάρκειας πόλεμο. «Η ζωή υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολη».

Ένα ζευγάρι που κατευθυνόταν προς την Τουρκία με τον γιο του μίλησε επίσης για το υψηλό κόστος εύρεσης ασφάλειας.

«Δανείστηκα 5.000 ευρώ από έναν φίλο για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε την κόρη μας – με την ελπίδα ότι η κατάσταση θα ηρεμήσει λίγο», δήλωσε ένας 60χρονος εργαζόμενος που έφυγε μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους προς τα σύνορα με την Τουρκία

«Προς το παρόν, περιμένουμε μέχρι να αδειάσουν λίγο οι δρόμοι και σκεφτόμαστε το καλύτερο σημείο διέλευσης των συνόρων για να φτάσουμε στην Τουρκία».

Δεν είναι όλοι σε θέση να φύγουν από τη χώρα. Ένας αξιωματούχος από την Τεχεράνη ήθελε να πάει οδικώς προς το Αζερμπαϊτζάν κατόπιν συμβουλής του αδελφού του από τις ΗΠΑ, ξεκινώντας με την 82χρονη μητέρα του χθες Κυριακή.

«Αλλά λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης, της έλλειψης βενζίνης και της κακής υγείας της μητέρας μου, χρειάστηκε να γυρίσουμε πίσω», είπε. «Τώρα περιμένουμε καλύτερες συνθήκες για να προσπαθήσουμε ξανά».