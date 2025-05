Με δάκρυα στα μάτια χιλιάδες Ουρουγουανοί βγήκαν στους δρόμους του Μοντεβιδέο για να τιμήσουν τη μνήμη του πρώην προέδρου της χώρας, Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα, εμβληματικής προσωπικότητας της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη στο αγρόκτημά του, στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Σκεπασμένο με τη σημαία της Ουρουγουάης, το φέρετρο με τη σορό του Μουχίκα τοποθετήθηκε σε κιλλίβαντα που έσερναν άλογα. Η πομπή ξεκίνησε το πρωί από το προεδρικό μέγαρο με επικεφαλής τη σύζυγο του εκλιπόντος, την πρώην αντιπρόεδρο Λουσία Τοπολάνσκι, και τον νυν αρχηγό του κράτους Σαμαντού Όρσι.

Χιλιάδες άνθρωποι παρατάχθηκαν κατά μήκους της λεωφόρου 18ης Ιουλίου χειροκροτώντας καθώς περνούσε ο ιππήλατος κιλλίβαντας.

‘The kind of leadership we need in life’ – Uruguay bids farewell to Jose ‘Pepe’ Mujica with funeral procession as nation mourns.

A former revolutionary and leader of the country from 2010 to 2015, Mujica was known for his humble lifestyle and progressive policies while in… pic.twitter.com/0XXicve03h

